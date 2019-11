Ein unvergessliches Erlebnis für die ganze Familie.

Hallo, liebe Kinder!

Ich bin´s Dora!

Ihr kennt mich noch nicht?

Das ändert sich bald.

Am 19. Januar 2020 könnt ihr mich in Mannheim im Capitol singen und tanzen sehen. Und zwar in dem tollen neuen Musical:

„Fabi und Mo“

Fabi, der bunte Leuchtvogel und Mo, die Prinzessin sind meine Freunde! Wir leben im schönen Schlossgarten bei Umbro. Das ist der mächtige Baum. Außerdem gibt´s da noch meine Blumenschwestern Gebbi und Zyntia - die sind echt lustig! Alles könnte sooo schön sein- wenn da nicht die fiesen Farbräuber wären!

Alles Weitere, was ihr über das Musical „Fabi und Mo“ wissen müsst:

Stephan Ullmann hat tolle Songs für uns geschrieben. Vielleicht kennt ihr Stephan aus dem Fernsehen, da hilft er Kindern ihre eigenen Songs zu schreiben.

Und wisst ihr, was das Beste ist? Ihr könnt eure ganze Familie mitbringen! Das Musical ist für alle Menschen mit musikalischen Herzen ein unvergessliches Erlebnis.

Wir freuen uns schon darauf, unsere Mitmach-Lieder gemeinsam mit euch zu singen. Hach, das wird einfach super, wenn wir alle zusammen den „Schütteltanz“ tanzen!

Und wisst ihr, wer noch bei unserem Musical mitspielt?

Hier die Starbesetzung von „Fabi und Mo“:

Kati Sommer und Dominik Steegmüller,

Susan Horn, Nicole Hadfield,

Katharina Barth, Hanne Magin, Lieselotte Stüber, Romy Ullmann

Oliver Scheiring, Constantin Wenning, Philipp Held, Stephan Ullmann.

Dazu könnt Ihr noch Josi and Friends als Tanzensemble erleben und den „Wunderklang“- Musicalchor.

Bühnenbild: Katharina Bansah

Freut Ihr euch schon genauso wie wir? Und noch etwas will ich euch sagen: Wenn alle einen Vogel haben, passt gut auf eure Seele auf!