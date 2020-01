Faltenradio: Respekt

Beherzt verbinden sie Mozart und Jazz, Volksmusik und Avantgarde, Okzident und Orient – und setzen mit „Respekt“ auch politisch ein Zeichen für Offenheit und Toleranz. Großartig! Musik von und mit Alexander Neubauer (Bassetthorn, Klarinette, Vocals), Matthias Schorn (Klarinette, Cajón, Vocals), Stefan Prommegger (Bassklarinette, Klarinette, Vocals), Alexander Maurer (Steirische Harmonika, Gitarre).

Faltenradio passt in keine Schublade. Im Hauptberuf spielen die klassisch ausgebildeten österreichischen Musiker Soloklarinette bei den Wiener Philharmonikern und Symphonikern, sie lehren am Musicum in Salzburg und an den Hochschulen in Linz und München. Als Faltenradio (umgangssprachlich für die steirische Harmonika) zeigen die Vier, dass Musik keine Grenzen kennt. Die Instrumente werden gewechselt wie die Hemden, die vier Musiker sind eben alles: hochbegabte Musikanten, in Volkstänzen bewanderte Akrobaten und allesamt Comedians, die für eine gute Bühnenshow (fast) alles zu geben bereit sind. Sie mischen Mozart und Jazz, Okzident und Orient, alpenländische Volksmusik und Avantgarde – und setzen mit „Respekt“ auch politisch ein Zeichen für Offenheit,und Toleranz – getreu dem Motto: „Die Zukunft unserer Welt wird allen Völkern gemeinsam sein oder sie wird sich als eine sehr unwirtliche Zukunft erweisen.“ (Leonard Bernstein)