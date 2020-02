Frühling in der Toskana

Mit Hans Peter Schmitt. Erleben Sie den reizvollen Landstrich mit seinen sanften Hügellandschaften, mittelalterlichen Städten und dem mediterranem Klima.

Die Toskana ist für viele Deutsche ein Sehnsuchtsort. Mildes mediterranes Klima, Zypressenhaine, eine wellige Wald- und Feldlandschaft und pittoreske mittelalterliche Städte prägen die Vorstellung dieses reizvollen oberitalienischen Landstrichs. Schon die Etrusker besiedelten in vorrömischer Zeit diese Gegend. Hans Peter Schmitt dokumentierte seine zweimalige Reise in die Toskana in einem bunten Kaleidoskop von Bildern.

In seinem Bildervortrag besucht er Städte wie Pisa, Lucca, Volterra, St. Gimignano, Siena, die Ruinen der Etruskerstadt Rusella bei Grosseto, Sovana und Florenz.