Forever Amy - featuring Amy´s Original Band

Platin Scheiben, Grammy Awards, Drogenexzesse und ein unverkennbarer Style – AMY WINEHOUSE zählt ohne Zweifel zu den größten und kontroversesten Persönlichkeiten der jüngeren Musikgeschichte. FOREVER AMY bringt nun 9 Jahre nach dem tragischen Tod die Original Band zurück auf die Bühne, die ihren zeitlosen Sound gemeinsam mit ihr kreiert hat! Dabei zelebrieren die Musiker nicht nur ihre Musik in der authentischsten Art und Weise – die Show gibt zudem exklusive Eindrücke über die Musikerin und den Menschen hinter der gewaltigen Stimme.

Mit ihrem zweiten Album „Back to Black“ und dem Stilwechsel hin zur typischen Beehive-Frisur und dem ausgeprägtem Lidstrich, wurde Amy zur Stilikone. Sie löste eine regelrechte Welle des Retro Souls der 1960er Jahre aus und inspirierte damit im Folgenden eine ganze Generation an Künstlern wie etwa Adele, Lana Del Rey oder Bruno Mars. Die Intention der Band ihre Musik zurück auf die Bühne zu bringen ist ihrem außergewöhnlichen Werk und auch der Tatsache geschuldet, dass die Pop-Ikone in ihrer 8-jährigen Karriere gerade einmal 150 Konzerte gespielt hat. Dale Davis, der Musikalische Direktor der Show und Amy’s langjähriger Freund sagt dazu: „Ihr musikalisches Vermächtnis ist einfach so bedeutend, dass wir es durch FOREVER AMY am Leben erhalten wollen“.

Dale Davis – musical director / Bass

Als Amy’s musikalischer Direktor und Bassist wurde Dale im Laufe ihrer Karriere nicht nur zu einem ihrer wichtigsten musikalischen Partner sondern auch zu einem ihrer engsten Freunde. Außer seinem Engagement für Amy hat er zudem schon mit Künstlern wie Tina Turner, Mark Ronson oder Paul Young zusammen gearbeitet.

Hawie Gondwe – Gitarre

Zwischen 2007 und 2011 war er Amy’s Gitarrist und spielte mit ihr Tourneen in Europa und Südamerika. Außerdem arbeitete er bereits mit Acts wie George Michael, Gnarl Barkley oder Sinead O’Connor.

Nathan Allen – Drums

Als einer der wohl musikalischsten und groovigsten Drummer in Großbritannien, war Nathan erst 21 Jahre alt, als er zu Amy’s Band hinzukam. Seitdem performte er unter anderem auch mit Tom Jones, Faith Evans oder Natasha Bedingfield.

Ben Edwards – Trompete

Ben tourte einige Jahre gemeinsam mit Amy und erinnert sich immer gern an diese Zeit zurück, da ihm jeder einzelne Gig mit ihr Gänsehaut bereitete. Außerdem tourte Ben bereits mit Künstlern wie Robbie Williams oder Basement Jaxx.

Jim Hunt – Saxophon / Flöte

Das musikalische Wunderkind Jim Hunt arbeite bereits mit Acts wie Richard Ashcroft oder Noel Gallagher. Als Kopf der Bläsergruppe bei Amy Winehouse prägte er ihren Sound essentiell mit, da die Bläser in ihren Stücken immer einen hohen Stellenwert haben.

Alba Plano – Gesang

Amy Winehouse war stets Alba’s größte Inspirationsquelle. Mit ihrer Erfahrung durch weltweite Engagements als Solo-Künstlerin und in verschiedenen Bands, verleiht Alba der Show das gewisse etwas in dem sie Amy’s Songs authentisch wiedergibt, ohne sie jedoch direkt zu kopieren.