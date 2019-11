Schottland zählt zu den schönsten aber auch rauesten Flecken Europas. Lassen Sie sich von Marco Kister in seiner neuen Multivisions-Show "Faszination Schottland" durch dieses sagenumwobene Land führen. Erfahren Sie in der live kommentierten Multivision-Show welche Hindernisse und Abenteuer auf dieser Reise bewältigt werden müssen. Zudem verrät Marco Kister seine persönlichen Reisetipps.

Mehrere Tage war er zu Fuß mit Zelt und Foto-Ausrüstung unterwegs, um die einmalige Landschaft für seine Zuschauer spektakulär in Szene zu setzen. Die Reise beginnt im kleinen Ort Milngavie und führt uns entlang dem West Highland Way durch die Highlands. Beeindruckende Naturaufnahmen sind auf der Tour entstanden. Zahlreiche Highlights entlang der Wanderung wie der See Loch Lomond, Drymen, Bridge of Orchy, Kingshouse, Kinlochleven und viele viele weitere liegen entlang der Strecke.

Erleben Sie die Weite und Stille der teils völlig unberührten Natur Schottlands. Im Anschluss führt die Reise mit dem Auto über die Insel Isle of Skye. Diese zeigt sich Besuchern wie ein verwunschenes Märchenland mit schroffen Felsformationen, weichen Hügeln und mystischen Orten. Aber auch Abenteuer und Gefahren bleiben nicht aus. Die schottische Küste bietet beeindruckende Aussichten auf die sich im Nebel versteckten Insel-Landschaften. Der Besuch einer Whiskey Destillerie und klassischem schottischen Essen darf dabei nicht fehlen. Wir lernen die Kultur der Einheimischen besser kennen und besuchen die Städte Inverness, Fort William sowie die Metropolen Glasgow und Edinburgh. Ein Paradies für Städtereisende und Nachtschwärmer.