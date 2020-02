× Erweitern Copyright: Kulturgipfel Fabelhafte Welt der Filmmusik

Warum werden Bilder eines Kinofilms überhaupt mit Musik unterlegt? Die Musik vermag es, neben den optischen Eindrücken als Anker zu funktionieren, der dem Zuschauer im Film vertraute Klänge bietet und tiefgründige Gefühle vermittelt. Kurz: Hier geht es um Emotionen – um Musik, die unmittelbar berührt.

Die „Fabelhafte Welt der Filmmusik“ mit dem hervorragenden Pianisten Wolfgang Nieß lässt viele Melodien ganz unterschiedlicher Film(kunst)werke wieder aufleben und spannt so einen großen Bogen quer durch verschiedene musikalische Epochen und fast alle cineastischen Genres. Alle Titel des sehr abwechslungsreichen Programms verbindet, dass sie etwas mit dem Zuhörer machen und ihn auf eine Reise einladen. Still lauschend werden in diesem Konzert fremde Welten besucht, Abenteuer bestanden oder Abstecher in die Vergangenheit unternommen. Die bezaubernden Themen aus „Fabelhafte Welt der Amélie“ werden ebenso zu Gehör gebracht wie beispielsweise die Titelmelodie von „Schindlers Liste“, „König der Löwen“ oder „Titanic“.

Wer hätte gedacht, dass man mit den Ohren sehen kann? Probieren Sie es aus!