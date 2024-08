Noch bevor Edo Saiya die Bühne für seine DAYS AFTER TOUR PT.2 betreten hat kündigt der Künstler mit der Lieder vom Leben Tour weitere Live Shows für 2024 an. Timo Bethke wie Edo Saiya mit bürgerlichen Namen heißt, startete seine Musikkarriere in zahlreichen Bands bevor er anfing sich im Battle-Rap zu probieren. Schnell erkannte er jedoch, dass ihm eine Botschaft wichtiger war als nur das Rappen an sich. Seit 2018 hat er mit Einflüssen aus dem US-Rap, Emo-Post-Rock aber auch Soul und Jazz 12 Alben veröffentlicht und beeindruckt seine Hörer:innen regelmäßig mit neuer Musik. Sein aktuelles Album „Days After“ stieg auf Platz 2 der deutschen Album-Charts ein und brachte ihm damit die fünfte Top 5 Platzierung in Folge ein. Alle Tickets seiner PolaR Tour 2022 waren nach 72 Stunden weg und auch den PT. 1 seiner DAYS AFTER TOUR im März verkaufte er aus. Nach 7 Tagen waren auch für PT.2 der DAYS AFTER TOUR alle Tickets ausverkauft. Der Andrang auf seine Live Auftritte ist riesig. Edo Saiya hat sich ohne Major-Label zu einem der erfolgreichsten Cloud-Rapper Deutschlands hochgearbeitet. Mit der Lieder vom Leben Tour 2024 können ihn seine Hörer:innen nach zwei Tourneen 2023 auch im nächsten Jahr wieder live erleben.