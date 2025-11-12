Fabi Rommel: Daheim

Stand Up Comedy Tour
Nach der ausverkauften Premierentour geht Fabi Rommel in 2025 mit neuem Programm auf Tour durch Deutschland, Österreich und die Schweiz.
Info
Wilhelma Theater Neckartalstrasse 9, 70376 Stuttgart
Theater & Bühne
Wilhelma Theater Neckartalstrasse 9, 70376 Stuttgart
Stand Up Comedy Tour
Nach der ausverkauften Premierentour geht Fabi Rommel in 2025 mit neuem Programm auf Tour durch Deutschland, Österreich und die Schweiz.
© 2022 MORITZ Das Online-Stadtmagazin ist eine Marke der MORITZ Verlags GmbH