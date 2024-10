Fabian Müller + Friends

Ein Kammermusik-Gipfeltreffen im November: Wohnzimmerkünstler Fabian Müller und das Aris Quartett spielen das hochromantische Klavierquintett von Dvořák, das völlig zurecht zu den Höhepunkten dieser Gattung gehört.

Da gibt es reiche melodische Erfindung, üppigen Klang, meisterliche Form, Volkstümlichkeit neben spätromantischem Pathos und natürlich tschechische Einflüsse, die sich besonders in den Mittelsätzen niederschlagen. Schon vor der Pause hören Sie Beethovens Streichquartett op. 132, das mit seinem »Heiligen Dankgesang eines Genesenden an die Gottheit« zu dessen eindringlichsten und berührendsten Werken gehört. Und mit der jungen Pianistin Hyelim Kim bringt Fabian Müller darüber hinaus eine Künstlerin auf die Bühne, die er selbst im Rahmen seiner TauberPhilharmonie-Residenz ausgewählt hat. Als Preisträgerin internationaler Wettbewerbe – unter anderem bei der Queen Elisabeth Competition in Brüssel – gibt sie ihr Debüt in Weikersheim und präsentiert die versonnen-virtuose Fantasie op. 49 von Chopin.

Fabian Müller Klavier

Aris Quartett

Katharina Wildermuth Violine

Noémi Zipperling Violine

Caspar Vinzens Viola

Lukas Sieber Violoncello

Hyelim Kim Klavier

Frédéric Chopin: Fantasie op. 49

Ludwig van Beethoven: Streichquartett a-Moll op. 132

Antonín Dvořák: Klavierquintett A-Dur op. 81