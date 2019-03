Fabian Maier Trio – Hellos and Goodbyes

Piano: Nicolai Daneck | Kontrabass: Shana Möhrke | Schlagzeug: Fabian Maier

Das „Fabian Maier Trio“ um den jungen Musiker Fabian Maier, wurde 2018 gegründet und besteht aus Nicolai Daneck (Piano), Shana Möhrke ( Kontrabass), und Fabian Maier ( Schlagzeug).Schon in früher Kindheit entdeckte er die Musik und das Schlagzeug für sich. So mündete die Begeisterung dafür in ein Jazzstudium in Dublin (BA), gefolgt von einem Masterstudium (Master Music) an der HfM Freiburg.Inzwischen hat sich Freiburg als Lebensmittelpunkt für Fabian Maier etabliert, da die Stadtund das Umfeld eine kleine Szene bietet, sowie den nötigen Freiraum für Kreativität schafft.So kommen auch Nicolai Daneck und Shana Möhrke ursprünglich aus Freiburg – inzwischen studieren sie an der HfMDK Mannheim Jazz und Popularmusik.Neben der Entwicklung einer guten Reputation als Musiker, hat Fabian Maier auch eine starke Stimme als Komponist. So prägen patternartige Grooves den Sound des „Fabian Maier Trio“ ebenso wie das flächige Wechselspiel von Cymbals und Akkorden.