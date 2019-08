Er hat für andere Künstler geschrieben, „befreiend“, weil es dabei nicht um ihn selbst geht. Nun aber wieder zurück im eigenen Tunnel: Das Album „L_BENSLAUF“ mit 15 Songs, erscheint bei Jive Germany.

Lyrisch erzählt er, ohne pathetisch zu werden, von surrealen und doch lebensnahen Bildwelten.

Er rappt von der dauerhaft quatschenden Menschheit und singt von dem Zustand zwischen „nie wieder und für immer“. Konsequent einfache Poprefrains, nie banal aber eingängig, die durch fordernde und technisch anspruchsvolle Rapstrophen gebrochen werden.

Jeder Song sei ein fleischgewordener Remix aus Eindrücken und Erlebnissen, sagt er und packt vieles davon in seine Texte. Was nicht für jeden so selbstverständlich sein mag, ist sein Elixier. So fühlen sich die Songs nach Substanz und Tiefe an, fast intim.

Diese intimen Momente finden sich auch in den Live Shows von Fabian Römer wieder, die für alteingesessene Fans aber auch für neue Zuhörer jedes Mal einen besonderen Abend darstellen.