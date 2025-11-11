Fabian Römer

Angefangen als rap-begeisterter 12 Jähriger führt Römers Weg über zahlreiche Online-Battles schon früh auf die realen Bühnen der Republik. Dem Wunderkind-Status entwachsen, veröffentlicht er 2015 sein erstes Album unter bürgerlichem Namen. „Kalenderblätter“ steigt auf Platz 9 der deutschen Albumcharts ein, parallel entdeckt Römer das Songwriting mit anderen Künstlern für sich. Zahlreiche Gold- und Platinauszeichnungen sollen folgen. Der rasante Erfolg als Songwriter lässt Römers eigene Musik noch mehr zum Rückzugsort werden, sein teils autobiografischer Schreibstil wird noch schonungslos ehrlicher. Ist es alle paar Jahre an der Zeit die eigene Stimme zu benutzen, die eigene Kunst anzugehen, dann hat das eine Dringlichkeit. Dabei ist es vor allem die spürbare Sprachverliebtheit, die Römers „kleinem Liebhaberprojekt“, wie er es selbst betitelt, einen großen Wiedererkennungswert verleiht.