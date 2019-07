Fabian Widukind Penzkofer trifft das Fuccboi Quartett

× Erweitern Foto: Pixabay Mikrophon

Das Fuccboi Quartett sagt: Finden junge Leute Jazz eigentlich noch cool? Spätestens nach einem Auftritt des Fuccboi Quartetts sollte man Jazz gut finden.

Und Hip Hop. Und Funk. Und alles, was dazwischen und daneben liegt.

Fabian Widukind Penzkofer sagt: Die Schwaden der Schweröldampfer drückte ein Tief in die Gassen und der Wind trieb sie, sodass die Sicht sich oft auf ein paar Handbreit beschränkte. Selbst der sonst unauslöschbar alles in sich vereinnahmende Geruch von Fisch, war nun lediglich noch eine weitere Note in der kerosingeschwängerten Luft. (…) Draußen, vor der Tür scheißt ein Hund auf den Bordstein.

Eintritt frei, um Spenden für die Künstler wird gebeten.

Bei schlechtem Wetter in der Manufaktur.

Selbstbedienung mit kleiner Speisekarte.