Foto: Pixabay Mikrophon

Luis Zirkelbach spielt Gitarre, tritt auf Pedale, flüstert, schreit und singt.

Er erzählt von Fehltritten und Wut, von Liebe und Freude und von der Welt. Mal leise, mal laut. Luis Musik ist vielseitig wie die Bands (Merry Judge, LUIS LÄUFT), in denen er auch singt und schreibt. Alleine spielt er im Sommer gerne auf der Strasse - im Winter in Cafés, Kneipen, Wohnzimmern und Küchen. Sein Repertoire enthält vor allem eigene Stücke, aber auch Übersetzte und Nachgespielte Werke. An diesem Abend in seiner Heimatstadt Schorndorf wird er musikalisch von ein paar Wegbegleitern unterstützt werden.

Eintritt frei, um Spenden für die Künstler wird gebeten.

Bei schlechtem Wetter in der Manufaktur.

Selbstbedienung mit kleiner Speisekarte.