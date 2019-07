Sound of Gambia + Gäste

× Erweitern Foto: Pixabay Mikrophon

Sound of Gambia feat. Jalimadi Kanteh und Ansumana Suso.

Sound of Gambia - das sind junge Menschen, die aus Afrika als Flüchtlinge und in der Hoffnung auf eine Zukunftsperspektive nach Deutschland gekommen sind. Sie haben Deutsch gelernt, einige arbeiten. Was sie alle verbindet, ist ihre Freude am Trommeln - damit haben sie in den letzten zweieinhalb Jahren schon viele Menschen begeistert! Zu ihren ehrenamtlichen UnterstützerInnen sind enge Freundschaften entstanden und sie haben durch ihre Auftritte schon viele Brücken zu jungen und alten Menschen, Deutschen und anderen Migranten gebaut.

Mit ihren original afrikanischen, zum Teil selbstgebauten Instrumenten spielen sie afrikanische Rhythmen, singen dazu und reißen ihre ZuhörerInnen mit - es erwartet Euch Trommelgenuss und Stimmung pur!

Eintritt frei, um Spenden für die Künstler wird gebeten.

Bei schlechtem Wetter in der Manufaktur.

Selbstbedienung mit kleiner Speisekarte.