Modern, hintersinnig und extrem witzig – Fabio Landert zeigt, wie locker Stand-up-Comedy sein kann. Und verführt ganz nebenbei das Publikum mit seinem zweiten Solo-Programm „Die verbotene Frucht“.

Darin malt der preisgekrönte Ostschweizer Comedian ein Bild von einem Paradies, in dem alle Fehler vergeben sind. Er öffnet die Tür zu einer Welt, die perfekt erscheint. Doch obwohl man glaubt, frei zu sein, fühlt man sich immer, als würde man etwas falsch machen. Denn inmitten dieser makellosen Welt fehlt etwas Wesentliches: Humor und Spaß – die verbotene Frucht des Spießbürgertums und vermeintlichen Perfektionismus.

Aber im Handumdrehen verführt Fabio Landert – charmant und mit teuflischem Schalk im Nacken – sein Publikum, die verbotene Frucht zu probieren. Er entführt in eine Welt ohne Tabus, in der jede Sünderin und jeder Sünder befreit über alles lachen kann. Seinem ganz eigenen, authentisch trockenen Stil kann einfach niemand lange widerstehen.

Seine Geschichten sind nicht nur humorvoll, sondern auch modern und durchdacht. Es wird Zeit, der Schweiz, Deutschland und Österreich zu zeigen, wie locker Stand-up-Comedy sein kann. Sind Sie bereit, sich fallen zu lassen und die verbotene Frucht zu kosten?