Faces and Places - Ausstellung des Fotografen Norbert Beck

Der bekannte Fotograf Norbert Becke zeigt vom06.03.bis01.05.2022 seine einzigartigen Menschenbilder. Bei der Vernissage am Sonntag, dem 06.03.2022, um 14 Uhr wird er persönlich anwesend sein und die Geschichten hinter seinen Bildern erzählen. Die Ausstellung ist immer sonntags von 13 bis 18 Uhr geöffnet. Als Designer gehörte die Fotografie für Norbert Becke schon immerzu seiner kreativen Arbeit. Eine ganz neue Ausrichtung bekam sie aber nach einer ersten Südafrika-Reise, wo er zunächst die Wildlife-Fotografie für sich entdeckte. Reisen in viele Länder Afrikas, Asiens, Südamerikas sowie nach Papua-Neuguinea folgten. Es entstanden fotodokumentarische Arbeiten, die in vielfältiger Weise publiziert und prämiert wurden. Seine begehrten Großformat-Kalender, beispielsweise mit Motiven einer Expedition zu den Berggorillas in Ruanda, wurden vieltausendmal verkauft. Die Redaktion des STERN veröffentlichte zahlreiche Bilder im VIEW-Magazin und auf stern.de. Heute ist Norbert Becke vor allem durch seine einzigartigen Menschenbilder bekannt. Immer wieder ist er in der Welt unterwegs, um besondere Charaktere zu treffen und zu porträtieren. Für diese Begegnungen reist er auch in entlegene Winkel der Erde, wie zu den Ureinwohnern im Hochland Papua-Neuguineas oder zu den isoliert lebenden Waorani Indianern im tiefsten Dschungel Ecuadors. Seine Aufnahmen sind nie inszeniert, sondern entwickeln sich aus dem Moment heraus. Immer wieder wird er gefragt, wie er es schafft, das Vertrauen der Menschen zu gewinnen, damit sie sich fotografieren lassen. Oft ist es nur ein kurzer Augenblick, der entscheidet. Manchmal reicht eine Geste oder ein Lächeln, um das Eis zu brechen. Am wichtigsten aber ist der Respekt, den er seinem Gegenüber entgegenbringt. So entstehen faszinierend intensive Momentaufnahmen, die den Betrachter in den Bann ziehen. Norbert Becke lebt und arbeitet bei Heidelberg. Seine Arbeiten sind Bestandteil vieler Sammlungen und wurden in zahlreichen Ausstellungen gezeigt. Veranstaltungen der Superlative waren große Einzelausstellungen in Leipzig und Stuttgart. Die Ausstellung „ONLY HUMAN“ in der Leipziger Messe zeigte auf mehr als1.000 Quadratmetern seine großformatigen Arbeiten und über 30.000 Besucher sahen die Ausstellung „FACE TOFACE“ im Theaterhaus Stuttgart. Von April bis September 2022 werden in der großen Open Air-Ausstellung „COLOURS OF HUMANITY“ in der HafenCity Hamburg 50 großformatige Fotografien auf einer Länge von 300 m zu sehen sein. Ab dem 06.03.2022 werden seine Bilder jeden Sonntag von 13bis18 Uhr im Bad Rappenauer Wasserschloss gezeigt. Termine außerhalb der Öffnungszeiten können für Gruppen beim Kulturamt Bad Rappenau unter 07264/922-161 vereinbart werden. Der Eintritt zur Ausstellung ist frei.