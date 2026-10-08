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Faisal Salah, künstlerisch bekannt als FACESOUL, ist ein in Somalia geborener Singer-Songwriter und Künstler mit Sitz in London (Großbritannien). In Ostafrika geboren, entwickelte er schon früh eine Leidenschaft für Musik und verbindet Gesang, Poesie und das Erzählen von Geschichten als Ausdrucksform und Zufluchtsort.

Mit 19 Jahren begann er, für Auftritte um die Welt zu reisen, wobei er seine Musik als eine Art Medizin und Dienst am Nächsten betrachtet. Inspiriert von seinen islamischen Wurzeln und seinen Erfahrungen als Teil der Diaspora, erschafft FACESOUL tiefgründigen, beseelten R&B, der sich durch minimalistische Produktion, vielschichtige Gesangsarrangements und introspektive Texte auszeichnet, die auf Heilung und Sinnsuche fokussiert sind.

Sein Debütprojekt aus dem Jahr 2021, die EP *YSRA*, enthält Titel wie „All I Need“, die seinen transzendenten Stil unterstreichen. 2023 veröffentlichte FACESOUL seine zweite EP *A Beautiful Patience*, und zuletzt erschien am 14. November 2025 sein erstes Album in voller Länge, *ARRIVAL*.

Er ist bereits auf Festivals wie dem Medicine Festival, Bluedot und dem Soul Revolution Festival aufgetreten und tourt weiterhin international.