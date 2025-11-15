Fachkräftetage – Die Berufs- und Karrieremesse 2025

Auf den FACHKRÄFTETAGEN haben Arbeitnehmer die Gelegenheit, direkt und persönlich, ohne Bewerbungsverfahren, mit den Personalentscheidern der Unternehmen ins Gespräch zu kommen.

Die Stellen- und Weiterbildungsangebote richten sich vor allem an Fachkräfte und Akademiker, die nach neuen beruflichen Herausforderungen suchen, aber auch an Hochschulabsolventen, die sich über die vielfältigen Einstiegsmöglichkeiten bei einem der heimischen Betriebe informieren wollen und natürlich an Arbeitnehmer, die durch externe Weiterbildung innerbetrieblich auf der Karriereleiter weiter vorankommen wollen.

Die Besucher erwartet ein Jobangebot von mehr als 500 offenen Stellen aus über 100 erfolgreichen Unternehmen und Institutionen unserer Region Hohenlohe-Franken. Dabei handelt es sich bei den teilnehmenden Unternehmen um Top-Arbeitgeber aus unterschiedlichen Branchen.

Weitere Infos unter WWW.FACHKRÄFTETAGE.DE

Öffnungszeiten:

Samstag von 10 bis 17 Uhr

Sonntag von 11 bis 17 Uhr

Der Eintritt ist kostenlos.