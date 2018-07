Fachkräfte Messe 2018

Die Fachkräftemesse, präsentiert von Jobstimme und MLP, wird bei der zweiten Austragung am 27. und 28. Oktober in der Neckarsulmer Ballei einen neuen Teilnehmerrekord verzeichnen. Trotz Vergrößerung der Haupthalle und Hinzunahme des Kultursaals sind schon zwei Drittel aller verfügbaren Flächen vergeben. Unternehmen wie GEMÜ, Förch oder Bechtle haben sich auch für dieses Jahr ihren Standplatz bereits gesichert. Zu den erstmals teilnehmenden Unternehmen zählen unter anderem die Adolf Würth GmbH oder Aldi Süd. Die Branchen Industrie, Dienstleistung und Handel sind damit großzügig vertreten. Der Kultursaal der Neckarsulmer Ballei wird 2018 dem Sonderthema „Pflege & Gesundheit“ dienen und soll Krankenhäuser, Rehakliniken, Alten- und Pflegeheime bei der Suche nach Fachpersonal unterstützen. Der Eintritt zur Messe wird in diesem Jahr kostenfrei sein. Interessierte Firmen können sich über die Internetseite www.fachkraeftemesse.de Ihren individuellen Stand noch reservieren. Im vergangenen Jahr war der Start mit etwa 1000 Besuchern und über 30 Ausstellern ein voller Erfolg. Schon auf der Messe im November 2017 buchten aufgrund des Erfolgs einige Unternehmen ihren Standplatz für dieses Jahr. „Die Messe kam super an, weshalb eine Fortsetzung für uns nie außer Frage stand. Die Resonanz der Anmeldungen spricht ja auch für sich“, berichtet Margret Mayer, Projektleiterin des Veranstalters, der Agentur Hamann and friends GmbH. Trotz des Premierenerfolgs wird die Agentur einige Modifikationen vornehmen. So wird der Eintritt zukünftig frei sein. Eine exklusive Stellenbörsen-Wand soll den Unternehmen zusätzlich die Möglichkeit geben, ihre Stellenangebote darzustellen. Das Design hat sich ebenfalls weiterentwickelt und wechselte von den Farben lila-türkis auf orange-türkis. Das Motto „Mit Vollgas zum Traumjob“ wurde in ein modernes neues Logo eingebunden. Dazu hat man den Termin ein klein wenig nach vorne verschoben. Im vergangenen Jahr fand die Messe Mitte November statt, in 2018 wurde der Termin auf Ende Oktober vorgezogen.