Vorträge - Hilfsmittel - Informationen

Die überregionale Fachmesse rund ums Sehen ist die größte ihrer Art im Süddeutschen Raum.

Die Besucherinnen und Besucher erwartet ein vielseitiges Programm mit hochkarätigen Vorträgen und interaktiven Workshops zu Augenerkrankungen, Diagnostik, Orientierung, Mobilität und Themen der schulischen, beruflichen und sozialen Teilhabe. Hilfsmittelausstellende aus ganz Deutschland präsentieren ihre Produkte, Dienstleistungen und Neuentwicklungen für Schule, Haushalt, Freizeit und Beruf. Selbsthilfegruppen, Augenkliniken, soziale Institutionen und Verbände informieren über ihre Angebote. Zahlreiche Mitmachaktionen laden zum Ausprobieren ein.

Holen Sie sich direkt vor Ort Tipps, Beratung und Unterstützung!

Programm-Highlight 2026: Erweiterung um den Schwerpunkt Hör-Sehbeeinträchtigung.

Die Fachmesse besser sehen richtet sich an Menschen mit Sehbeeinträchtigung jeden Alters und ihre Angehörige, aber auch an Augenärztinnen und –ärzte, Rehabilitationsträger, Arbeitgeberinnen und Arbeitergeber, Lehrkräfte, Fachkräfte aus

der Alten- und Behindertenhilfe und an alle Interessierte, die sich zum Thema informieren wollen.

Veranstaltet wird die Fachmesse von der Nikolauspflege – Stiftung für blinde und sehbehinderte Menschen in Kooperation mit einem breiten Netzwerk aus Augenkliniken, Verbänden und Selbsthilfeorganisationen.