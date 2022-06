Fachtag: Von Hogwarts nach Wakanda

Die Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg (LpB) und das Kulturzentrum Merlin Stuttgart stellen die von ihnen konzipierte und durchgeführte Veranstaltungsreihe „Von Hogwarts nach Wakanda –

Eine Reise zu Demokratie und Werten in modernen Mythen“ im Merlin vor. Hier durften Kinder und Jugendliche ihr enormes Wissen über fantastische Universen einbringen und von Fachmenschen aus den Bereichen Politik, Geschichte und Philosophie darin unterstützt werden, dies in aktuelle Zusammenhänge einzuordnen. Denn all diese modernen Mythen haben politische Dimensionen, die es sich lohnt, genauer zu betrachten: Batman und Selbstjustiz, Harry Potter und der Widerstand, Star Wars und der Wandel von Gut zu Böse: die Kinder lernen hier viel über Politik und Gesellschaft, über Ethik, Macht, Gerechtigkeit, Freiheit, Menschenwürde und Frieden.

An diesem Fachtag steht vor allem die 2022 erschienene Publikation des Projektes aus der Bausteine-Reihe der LpB im Mittelpunkt. Fachleute aus den Bereichen der kultur-/politischen Bildung erhalten die Gelegenheit, selber an einem Workshop teilzunehmen, wie er mit Jugendlichen durchgeführt wurde. In der anschließenden Präsentation wird das Konzept der Reihe und der Workshops vorgestellt. Prof. Dr. Katrin Schlör, Professorin für Kulturarbeit und kulturelle Bildung an der EH Reutlingen gibt einen fachlichen Input. Außerdem wird mit praktischen und didaktischen Hinweisen dargestellt, wie das Konzept von anderen Einrichtungen adaptiert werden kann. Denn nichts in gerade in diesen Zeiten wichtiger und spannender als politische Bildung und Demokratisierung von jungen Menschen.

16:00 Uhr: „Harry Potter, Rita Kimmkorn und die fake news“ Workshop für Multiplikator:innen (Stephanie Lorenz, Dominik Rehermann)

18:00 Uhr: Idee & Konzept des Projektes (Bianca Braun, LpB und Annette Loers, Merlin)

18:15 Uhr: Kinder und ihre Superheld:innen im Zeichen der Medienpädagogik und politischen Bildung. Vortrag von Prof. Dr. Katrin Schlör

18:30 Uhr: Präsentation des Workshops „Harry Potter, Rita Kimmkorn und die fake news“ mit Nadia Köhler von der Stuttgarter Zeitung

19:45 Uhr: Didaktische und methodische Hinweise zur Adaption des Projektes

20:00 Uhr: Fragen, Antworten und Ausklang

Eintritt frei // Anmeldung zu Workshop (16 Uhr) und / oder Präsentation (18 Uhr) an info@merlinstuttgart.de