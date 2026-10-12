Fachtagung Rechnungswesen Steuern Wirtschaftsrecht

Der Duale Master Rechnungswesen Steuern Wirtschaftsrecht LL.M. hat sich – ebenso wie das gleichnamige Bachelorstudienangebot der DHBW – als echtes Erfolgsmodell etabliert.

Aus diesem Grund laden wir Masterstudierende und Alumni, Professorinnen und Professoren sowie Vertreterinnen und Vertreter aus der Praxis ein, um aktuelle Fragestellungen und Entwicklungen in den Bereichen Rechnungswesen, Steuern und Wirtschaftsrecht zu beleuchten. Es warten spannende fachliche Impulse, anregende Diskussionen und die Gelegenheit zum Austausch, Wiedersehen und Netzwerken auf Sie. Eine Fortbildungsbescheinigung kann ausgestellt werden.