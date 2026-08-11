Fachvortrag: Neue Entwicklung bei der MS

Der Vortrag gibt einen Überblick über aktuelle Entwicklungen in der Therapie der Multiplen Sklerose.

Neben neuen medikamentösen Ansätzen werden individualisierte Behandlungsstrategien vorgestellt, die auf Krankheitsverlauf, Lebenssituation und Patientenpräferenzen abgestimmt sind. Darüber hinaus setzt sich der Vortrag auch mit Szenarien auseinander, in denen die Beendigung einer Immuntherapie diskutiert und umgesetzt werden kann.

Ziel ist eine verbesserte Lebensqualität und langfristige Therapiesicherheit.

Der Fachvortrag findet in Kooperation mit der AMSEL-Kontaktgruppe Schwäbisch Hall statt.

Referent: Prof. Dr. med. Benjamin Knier, Chefarzt Neurologie, Diak Klinikum Landkreis Schwäbisch Hall

Anmeldung: bis zum 29. September 2026 beim AMSEL-Landesverband