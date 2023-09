Fachvortrag: Redesign eines Stankowski-Logos

Fachvortrag anlässlich des Logo-Redesigns der VHS mit Julia Pax, Diplom-Designerin (FH).

Stankowski und Duschek gehörten mehrere Jahrzehnte lang zu den prägenden Köpfen des Corporate Designs und der Logogestaltung in Deutschland. Internationalen Ruhm erlangte Anton Stankowski mit der Gestaltung des noch heute in Verwendung befindlichen Deutsche-Bank-Logos. Ebenso machte er sich verdient um die Weiterentwicklung der modernen Designgrundlagen. Was weniger bekannt ist: Auch das Logo der VHS Schwäbisch Hall wurde Anfang der 1990er durch das Stuttgarter Designbüro Stankowski + Duschek entworfen. Bis heute gelten zahlreiche ihrer Entwürfe als fast nicht optimierbar, weil sie bereits in einer maximal prägnanten Form vorliegen. Im Falle des VHS-Logos erhielt das Designbüro Visuelle Zeiten für eben diese Aufgabe den Auftrag und gewann durch Archivmaterialien designhistorisch interessante Einblicke in eine analoge Zeit der Logoentwicklung. Der Vortrag umfasst die Vorgeschichte des Logos und gibt einen Einblick in die unterschiedlichen Stufen des Redesign-Prozesses.