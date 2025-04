In der Fachwerkstadt Backnang gehört das Fachwerk mit zum Stadtbild. In einer Führung werden ausgewählte Fachwerkbauten in Backnang vorgestellt und die Geschichte dahinter wird lebendig.

Die Führung findet im Rahmen des Deutschen Fachwerktags statt, welcher deutschlandweit auf Fachwerk in der Region aufmerksam machen soll. Backnang ist Mitglied der Arbeitsgruppe Deutsche Fachwerkstraße.

Bitte beachten: Die Stadtführung ist nicht barrierefrei.