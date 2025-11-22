Fackel-Weinwanderung

Genießen Sie eine zauberhafte Atmosphäre erleuchtet von flackerndem Fackelschein inmitten der Weinberge.

Zur Begrüßung erwartet Sie ein heißer, duftender Wengerter-Glühwein, der Ihre Sinne wärmt und Sie behaglich einstimmt. Im Anschluss werden Sie fachkundig durch die geheimnisvolle und winterliche Welt des Weins mit Geschichten über Reben, Trauben und jahrhundertealter Tradition geführt.

Im Weingut erwartet Sie dann ein rustikales Abendessen mit einer 6er-Weinprobe, die Sie die Vielfalt und Raffinesse der Weine der Region erleben lässt.

Anmeldeschluss jeweils am Montag zuvor.

Termine:

Samstag, 22. November / Samstag, 6.Dezember / Samstag, 13. Dezember