Fackelführung

Lernen Sie verborgene Ecken der Stadt kennen. Mit Fackeln wird bei Dunkelheit eine größere Strecke gelaufen. Hinweis: Sie sollten gutes Schuhwerk und geeignete Kleidung tragen. Die Teilnahme erfolgt auf eigenes Risiko.

Weder die Stadt Schwäbisch Hall als vermittelnde Organisation noch die Gästeführerin oder der Gästeführer haften für eventuelle Schäden durch die Fackeln.

Eine Voranmeldung ist gewünscht, da die Teilnehmerzahl auf maximal 25 Personen beschränkt ist unter Telefonnummer: 0791 751-386