Fackelwanderung auf dem Pfad der Stille - Meditationsweg

Da die Fackelwanderung in den letzten Jahren mit spirituellen Einlagen sehr großen Anklang gefunden hat, wird diese Veranstaltung auf dem Pfad der Stille auch wieder 2026 angeboten.

Unterwegs begegnen den Teilnehmern 30 aus Naturprodukten hergestellte Stationen, die zum Nachdenken anregen. Der Initiator vom Pfad der Stille, Franz Jakob, wird Sie evtl. bei herrlicher Winterlandschaft durch den Meditationsweg führen. Lassen Sie sich einfach überraschen. Die Wanderstrecke beträgt 2,1 km. Ersatztermin bei schlechtem Wetter (Regen + Sturm) 8 Tage später, am Sonntag, 25.01.2026.