Noiserock in grau-schwarzer Vollendung, versetzt mit der Ästhetik von Post-Punk und Art-Rock, Shoegaze und Industrial. Das 2017 von den beiden früheren Disappears-Mitgliedern Brian Case & Noah Leger gegründete Trio agiert mit dem stoischen bis angezerrten Bass von Alianna Kalaba (Cat Power, We Ragazzi). Die Drums sorgen in ihrer repetitiven Figur-Artigkeit zusammen mit dem ebenfalls kreisenden Bass für rhythmische Ellipsen, auf denen lautmalerisch und crunchy, kantig, atonal bis noisy die grandiose Gitarre aufsetzt und die Synapsen der Wahrnehmung reizt und herausfordert. Der gut dosierte, eher aus dem Off agierende, desillusioniert klingende Sprech- Lament-Gesang schenkt dem postapokalyptischen Geschehen das passende Gesicht. (Flight13)