Für Kinder von 7 – 12 Jahren im Webereimuseum.

Faden, Garn, Wolle. Was ist das eigentlich? Wie entsteht ein Faden? Und aus was ist er gemacht? Es gibt verschiedene Materialien, die man zu einem Faden verspinnen kann und aus denen unsere Kleidung besteht. Früher musste jeder Faden von Hand gesponnen werden. Wir hören ein Märchen, in dem gesponnen wird, sehen wie ein Faden entsteht und probieren es selber aus. Spinnen erlaubt! Die Teilnehmerzahl ist auf 10 Personen begrenzt.