Fado - Lieder aus Portugal

„Fado“ – so nennen die Portugiesen den Musikstil, der vor allem in Lissabon und Coimbra beheimatet ist. Er erzählt von Liebe und Weltschmerz, dem „saulade“. Und so singt Beatriz Picas de Carvalho Magalhaes mit ihrer wunderschönen Stimme so ergreifend von der Sehnsucht und dem Vermissen eines geliebten Menschen, dass der Zuhörer, auch wenn er die portugiesische Sprache nicht spricht, versteht, worum es in dem dargebotenen Lied geht.

Die erst 20-jährige Künstlerin wuchs in einem höchst musikalischen Elternhaus und Umfeld auf. Kein Wunder, dass Singen bereits in ihrer Kindheit und Jugend wichtiger Bestandteil ihres Alltags war. Nach dem Abitur zog es sie nach Deutschland, wo sie seit 2017 Instrumental-Pädagogik am Peter-Cornelius-Konservatorium in Mainz studiert. Dort lernte sie auch die Horberin Silvia Schöller kennen, Violincellistin und viel gefragte Pianistin vor allem für Kammermusik. Im Studentenchor entdeckten die beiden jungen Frauen neben ihrem eigentlichen instrumentalen Schwerpunkt ihre Leidenschaft für Vokalmusik. Den beiden jungen Künstlerinnen zuzuhören ist wie das Eintauchen in eine Welt zutiefst empfundener Gefühle.