FAEX Week - Heilbronn Fashion Days

5 Tage voller Mode und Inspiration!

Öffnungszeiten:

Di. bis Sa. von 10 bis 20 Uhr

Die Modecommunity FAEX gastiert in Heilbronn und präsentiert Slow Fashion abseits der Massenproduktion. Für fünf Tage verwandelt sich das ehemalige No Tabu in der Sülmerstraße in einen Pop Up Store.

In coolem Ambiente entdecken die Besucher über 25 Kollektionen aus Deutschland sowie internationale Modeschöpfer. Von extravagant, klassisch bis casual ist für jeden Geschmack etwas dabei. Die Designs überzeugen durch hochwertige Stoffe, sorgfältige Verarbeitung und transparente Produktionswege.