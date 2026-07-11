Fahndung läuft - Frau Nägele sucht

Inklusiv einer 6-er Weinprobe vom Weingut Politschek und Besenessen.

Forensik und Schwäbische Kehrwoche. Tatortreiniger und Konditorhandwerk. Pathologie und Verwandtschaftsverhältnisse. Bestatter und Howard Carpendale. Frau Nägele, die schwäbische Miss Marple. Mit Tanz und Gesang nach Kriminalmelodien wie Falcos Hit „Der Kommissar“ oder der Moritat von Mackie Messer. Im tiefschwarzen Look tanzt sie den Kriminaltango oder singt mit dem Publikum den Forensik- Schlager „Deine Spuren im Sand“. Ein mitreißendes Programm, das die Lachmuskeln trainiert. Frau Nägele in Hochform. Kriminell gut!