Fahnenflucht + Fatal Brutal

FAHNENFLUCHT steht für kompromisslosen, ehrlichen und kritischen Punkrock.

Das aktuelle und historische Zeitgeschehen, bildet das inhaltliche Gerüst der deutschsprachigen Songtexte. Dabei gelingt es Fahnenflucht musikalisch als auch textlich Akzente zu setzen. Ein dynamisch druckvolles Schlagzeug mittreibendem Bass an der Seite und wuchtig melodische Gitarren bilden das Fundament für den markant aggressiven Gesang. Mit ihrem inzwischen fünften Studio Album „Angst und Empathie“ schaffen Fahnenflucht erneut ein musikalisches Beispiel dafür, wie man Wut in Worte fasst.Das Album erscheint mit 13 neuen Songs als CD, limitierte farbige LP+MP3 und Digital Download. Ab dem 13. Mai wird es via Aggressive Punk Produktionenüberall erhältlich sein.

Der Vorverkauf startet bald bei OUT OF VOGUE.de

Gesang – Thomas

Gitarre – Reiner

Gitarre – Mole

Bass – Dennis

Schlagzeug – Jan

FATAL BRUTAL Hardcore-Punk mit deutschen Texten und Frontfrau aus Offenburg!

Vocals: Pony

Guitar: Spicy

Guitar: Maze

Bass: Robin

Drums: Jörg

VVKVorverkauf (VVK) zzgl. Geb. an jeder CTS(eventim) - Vorverkaufsstelle in Deutschland oder beim Eventbüro Stuttgart (im Wittwer, 1. Stock / Schloßplatz). Versand per Post ebenso über www.eventbuero.com

Hardtickets bei Ratzer Records, Saturn, Flaming Star und Bonnie & Clyde in Stuttgart! Weiterführende Links

https://youtu.be/d3iOCjwhD7k (Fahnenflucht)

https://youtu.be/ufAa9DuRJsc "

https://youtu.be/LOOv1WfiMuY "

https://youtu.be/DCJENOlu5cU "

https://youtu.be/UVH67BVp-24 "

https://youtu.be/bbZXRWznsKE "

https://fatalbrutal.bandcamp.com/releases

Preis VVK: 12 Euro (zzgl. Gebühr)