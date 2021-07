Fahrrad kostenlos prüfen lassen beim RadCheck der Initiative RadKULTUR

Die Stadt Ludwigsburg bietet, unterstützt von der Initiative RadKULTUR des Ministeriums für Verkehr, einen RadCheck an. Am Freitag, dem 23. Juli steht der RadCheck-Pavillon von 11 bis 17 Uhr auf dem Rathaushof. Die Bürgerinnen und Bürger können ihre Fahrräder von fachkundigen Mechanikern kostenlos durchchecken lassen. Kleinere Mängel werden sofort behoben – hilfreiche Tipps sind inklusive.

Über RadKULTUR im Land­kreis Lud­wigs­burg Der Land­kreis Lud­wigs­burg ist seit 2018 Mit­glied in der „Arbeits­­­ge­­mein­­schaft Fahr­ra­d­freun­d­­li­cher Kom­mu­­nen in Baden-Wür­t­tem­­berg (AGFK-BW) e. V.“ und hat sich zum Ziel gesetzt den Rad­ver­kehr in den kom­men­den Jah­ren gesamt­heit­lich wei­ter­zu­ent­wi­ckeln. Dazu wird das Anfang 2017 beschlos­sene Rad­ver­kehrs­kon­zept kon­ti­nu­ier­lich eva­lu­iert und aus­ge­baut. In den Jah­ren 2020/21 will der Land­kreis seine Bür­ge­rin­nen und Bür­ger gemein­sam mit der Initia­tive Rad­KUL­TUR zum Umsat­teln auf das Fahr­rad moti­vie­ren.