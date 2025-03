Der Verein AutoTeilen Geislingen e.V. veranstaltet am 5. April seinen traditionellen Fahrradbasar. In der Zeit von 9.30 bis 10.15 Uhr können Fahrräder, Roller, Dreiräder und Zubehör abgegeben werden, der Verkauf findet in der Zeit zwischen 10.15 und 11.30 Uhr statt. Bei gutem Wetter wird der Verkauf im RätscheGarten stattfinden, bei schlechtem Wetter wird der Basar verschoben oder ganz abgesagt (bitte aktuelle Hinweise auf der Homepage der Rätsche beachten).