Es ist wieder soweit!

Wir veranstalten unseren nächsten Fahrradflohmarkt auf dem Gelände des Bike Center Mosbach. Um den Ablauf bei der Abgabe (ab 9:00 Uhr) so reibungslos wie möglich zu gestalten, bitten wir euch, den Verkaufsvertrag bereits vorab auf unserer Homepage herunterzuladen. Füllt diesen bitte nur in den farbig hinterlegten Bereichen aus. Die finale Vergabe der Teilnehmernummer erfolgt durch unser Team vor Ort.

Wir freuen uns auf einen erfolgreichen Tag mit euch!