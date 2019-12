Fahrradnavigation für Smartphones mit komoot

Mit komoot lassen sich Radtouren einfach und komfortabel planen. Im Ergebnis erhält man mit den Informationen zu Entfernung, Höhenprofil und Wegebeschaffenheit einen guten Eindruck von der Schwierigkeit der selbst erstellten Tour. Ein integriertes Tourenportal liefert zudem interessante Vorschläge und auch die Strecken anderer Portale können importiert werden.

Der Kurs gibt eine kurze Einführung in GPS und die führt ein in die Tourenplanung am PC sowie in die Handhabung der App auf dem Smartphone.

Teilnehmer, die bereits über eine komoot-Benutzerkennung verfügen, sollten diese während des Kurses einschließlich des zugehörigen Passwortes zur Hand haben.

(Zu guter Letzt: Zum Wandern lässt sich komoot auch sehr gut verwenden!)