Fahrradrennen mit den Kleinen

Euer Kind kann gut Laufrad oder Fahrrad fahren und möchte sich mit anderen in der gleichen Altersgruppe probehalber messen? Dann kommt zum Fahrradrennen nach Entringen!

Gefahren wird auf einem Rundkurs von ca. 200 Metern in unterschiedlichen Altersklassen und altersgerechten Distanzen. Sollten sehr viele Kinder in einer Altersklasse starten, fahren wir in mehreren kleineren Gruppen, damit es nicht zu Engstellen oder Unfällen kommt.

Des Weiteren wird es ein Rennen für Mütter und Väter geben, diese jedoch auf einem Tretroller. Es können auch nicht motorisierte, eigene Modelle mitgebracht werden.

Es gibt eine Medaille für alle Teilnehmer und einen Extrapreis für die Gewinner. Ein Arzt und Verbandskoffer sind vor Ort. Bitte denkt auch an Euren Helm. Mitbringen: Kinderfahrrad oder Laufrad und Tretroller für das Elternteil. Helm!

Termin: Samstag, den 19.03.2022 ab 11:00 Uhr

Ort: GMS Entringen

Teilnehmer: U5 (Kinder bis 5 Jahre) 2 Runden; U8 (Kinder 6 bis 8 Jahre) 3 Runden;

Väter und Mütter in jeder Altersklasse (Tretroller) 3 Runden

Leitung: Julian Kernbichler

Anmeldung: m.kernbichler@muetze-ammerbuch.de

Anmeldeschluss: Mittwoch, den 16.03.2022