Fahrradreparaturkurs und -pannenkurs zum Saisonstart

Pannenhilfe und kleine Alltagsreparaturen Sie werden praxisbezogen in die Grundkenntnisse der Fahrradtechnik eingeführt und erhalten Anleitung zum Beheben der häufigsten Pannen auf Radtouren: Wie flickt man einen Schlauch, warum hakt die Schaltung, wieso schleift die Bremse und was ist mit meinem Licht? Geübt wird am eigenen Fahrrad. Bringen Sie Ihr Fahrrad und Ihr übliches Fahrrad-Werkzeug mit. Ziehen Sie entsprechende Kleidung an. Achtung: Probleme mit Steuerung, Motor und Batterie von E-Bikes werden im Kurs nicht behandelt. Anmeldung mit der Kursnummer: 23A125225 über den Teilnehmenden -Login mittels E-Mail-Adresse und Passwort auf www.schiller-vhs.de per Internet www.schiller-vhs.de per E-Mail info@schiller-vhs.de per Post mit der Anmeldekarte per Telefon 07141 144-2666 per Fax 07141 144-59711