Fahrradworkshop für Frauen, Mädchen und Queers

Am 07. Oktober um 15 Uhr startet die Schraubbande in unserer gemütlichen Fahrrad- und Elektrowerkstatt im Weidenweg 14, Waldhäuser Ost. Insgesamt wollen wir uns sechsmal treffen, immer am ersten Montag im Monat. Der Workshop soll einen diskriminierungssensiblen Raum bieten und richtet sich explizit an Frauen, Mädchen und Queers ab 14 Jahren. Hier kannst du Dinge ausprobieren, Fragen stellen, technisch geschickter werden und nette Menschen kennen lernen.