Fahrsicherheitstraining für Pedelec Fahrer/innen in Böblingen

Pedelec-Kurse

radspaß hat das Ziel, die Fahrtechnik aller Kursteilnehmerinnen zu verbessern und damit die allgemeine Verkehrssicherheit zu erhöhen. Hierfür bieten wir in maßgeschneiderten Kursen jede Menge Fahrspaß mit dem Pedelec.

Neben zahlreichen Fahrtechnik-Übungen zur Schulung der Koordination und Reaktion, werden auch Themen der Verkehrssicherheit behandelt. Qualifizierte Trainerinnen gehen dabei speziell auf die Bedürfnisse und das Können der jeweiligen Teilnehmenden ein. Das 3-4-stündige radspaß-Training eignet sich besonders für alle Personen, welche das Pedelec fahren neu für sich entdeckt haben, Fragen rund um das Pedelec(-Fahren) haben oder einfach nur ein paar Koordinations-Übungen machen möchten. Auf einem Übungs-Parcours werden spezielle Fahrsituationen erprobt, um in sicherer Umgebung ein Gefühl für das Rad zu entwickeln. Am Ende sollen alle Teilnehmende vor allen Dingen Spaß am Kurs und noch mehr Spaß und Sicherheit auf allen Pedelec-Fahrten haben.

Was ist mitzubringen? ein verkehrssicheres Pedelec (oder Fahrrad) passende Ausrüstung (Helm, Kleidung je nach Witterung, etwas zu trinken)

Wer sind meine mein radspaß-Trainer: Frank Eichhorn (ADFC Böblingen / Sindelfingen), Michael Ziegler (RKV Böblingen)

Kontakt / Informationen:

Tel: 07031/4928265

Mobil:0160/97545712

Zufahrt zum Verkehrsübungsplatz Böblingen:

Navi Anschrift: Schönaicher Str. 75, 71032 Böblingen

Der Kurs findet nicht bei Regen oder unangemessenen Wetter statt!!!!