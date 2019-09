Fahrt ins Blaue

× Erweitern Stuttgart soll zum Kirchentag Fahrradstadt werden

Immer am ersten Sonntag im Monat treffen sich die Freunde und Mitglieder des Rad- und Kraftfahrerverein Böblingen 1921 e.V. am Vereinsheim Röhrer Weg 21, 71032 Böblingen zu einer kleinen Radausfahrt in die nähere Umgebung von Böblingen.

Startuhrzeit wird je nach Tour nach der Anmeldung bekannt gegeben. (ca. 10:00 - 11:00Uhr) Die Tour ist max. 20 - 30 km. Die Veranstaltung findet nur bei trockenem Wetter statt.

Wir bitten um vorherige Anmeldung mit Anzahl der Personen unter www.rkv-bb.de oder Tel: 07031/4928265.

Die Teilnahme ist kostenlos. Maximale Teilnehmerzahl 15 Radsportler.