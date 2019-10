Fahrt mit dem historischen Schienenbus Roter Flitzer

500 Jahre Tradition in verwinkelten Gassen und auf dem historischen Markt! – Der „Reiterlesmarkt“ in Rothenburg ob der Tauber hat sich seit dem 15. Jhdt. nur wenig verändert und zählt sicher zu den schönsten sowie beeindruckendsten Weihnachtsmärkten in Deutschland.

Von Stuttgart über Backnang geht es mit dem Roten Flitzer nach Dombühl/Blaufelden und nach kurzem Bustransfer kommen Sie direkt in Rothenburgs Altstadt an.

Fahrt auf reservierten Sitzplätzen ab/bis Stuttgart Hbf, Kornwestheim, Ludwigsburg, Marbach, Backnang.