Fail in love nights - Stories vom Scheitern in der Liebe

Weihnachten und Neujahr sind wie Dates: Es kann schön, anstrengend und aufwühlend zugleich sein. Und Geschenke kann es auch geben. Wobei ja längst nicht jede:r die Sprache der Liebe spricht, die sich durch Geschenke ausdrückt.

Manche fühlen sich besonders gemocht, wenn man seine Unterstützung anbietet, andere fühlen sich besonders geliebt, wenn man gemeinsame Zeit miteinander verbringt.

Gleich drei Sprachen der Liebe auf einmal kannst du mit einem Ticketkauf für die FAIL IN LOVE NIGHTS in der Rosenau sprechen. Life Hack des Monats: schenke der Person deines Vertrauens Tickets zur Show zu Weihnachten, unterstütze sie oder ihn damit in Sachen Liebe und Spaß haben und geht doch direkt zusammen hin, sodass ihr gemeinsame Zeit verbringt und fortan ein Erlebnis mehr miteinander teilt.

Erlebnisse teilen - darum wird es auch auf der Bühne der „FAIL IN LOVE NIGHT - Stories vom Scheitern“ in der Liebe in der Rosenau gehen. Zwei Storyteller:innen werden dir die Stories ihrer Trennungen erzählen und was sie daraus gelernt haben: Christin Raschke und Saeed Melhem, zwei sehr unterschiedliche Menschen mit zwei spannenden Geschichten. Der aufstrebende Comedy-Newcomer Nebi Tuncer bringt dich anschließend zum Lachen - denn schließlich erleichtert es, auch über schwere Themen wie Liebeskummer zu lachen (und es schweißt zusammen). Und die Psychologin Tina Tanšek wird dir erzählen warum es so schwer ist, zu 100% „man selbst zu sein“, wie man gesunde Grenzen setzt und diese viel beschworene Authentizität hinbekommt.

Lasst euch bei den FAIL IN LOVE NIGHTS überraschen, inwiefern ihr euch in den Geschichten der anderen wiederentdeckt und welche Unterschiede ihr bemerkt! Die vier Speaker:innen des Abends teilen ihre persönlichen Erfahrungen und Botschaften mit euch.

Was in den 2,5 Stunden drin ist für dich:

Erfahre warum Beziehungen scheitern,

Nimm es mit Humor,

Erhalte professionelle Tipps dazu, was Beziehungen gelingen lässt

Und lerne neue Leute kennen!

Bei den „FAIL IN LOVE NIGHTS - Stories vom Scheitern in der Liebe“ bekommt ihr die perfekte Mischung aus emotional, lustig und hilfreich: Persönliche Stories, erleichternde Stand-Up Comedy und professionelle Tipps dazu, wie Beziehungen langfristig besser gelingen.

Lust, dich auf die Liebe in deinem Leben zu besinnen und zum Nachdenken angeregt zu werden? Wir läuten den Freitagabend ein mit offenen Gesprächen über das Scheitern und Gelingen der Liebe und feiern den offenen und respektvollen Umgang miteinander.

Mit deiner Teilnahme bist du einverstanden damit, dass bei der Veranstaltung Fotos oder möglicherweise Videoaufnahmen gemacht werden, auf denen du zu sehen sein könntest. Sprich uns vor Ort an, wenn du das vermeiden möchtest und wir finden eine Lösung.

Veranstalter: FAIL IN LOVE NIGHTS // Juliana Stockheim

www.failinlovenights.de