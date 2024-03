Dance World Stuttgart

Neben den vielen Tanzbegeisterten spricht die DanceWorld-Stuttgart Alle an, die in der Tanzindustrie tätig sind: professionelle Tänzer/innen, Verantwortliche von Theatern, Tanz-und Ballettkompanien, Tanzschulen und Akademien, Choreografen, Performer, Konzertdirektionen, Vertreter des Showbusiness, der Tanzsport in seiner ganzen Breite, Vereine, Wettbewerbe und Festivals, Hersteller von Sport- und Tanzbekleidung, Geschäfte und Online-Shops aus ganz Deutschland.

Mit mehr als 30 Workshops, welche von exzellenten nationalen und internationalen Dozent*innen geleitet werden, bietet sich Ihnen ein Feuerwerk aus den unterschiedlichsten Tanzstilen. Von „KidsDay“ bis Workshops für „50+“, von „beginners“ bis „professionals“; Sie werden Ihre Leidenschaft finden.

Für Profis und solche die es werden wollen bieten sich Auditions und Masterclasses von renommierten Tanz Akademien aus dem In- und Ausland. Damit dürfen wir Ihnen die Gelegenheit geben, Ihre Tanzkarriere effizient und gut vorbereitet international zu beginnen oder einen Einblick in die Akademien zu gewinnen.

Auf der DanceWorld Stage laden ein ebenso hochwertiges wie buntes Programm an Shows, Flashmobs und Animationen zum Mitmachen und Verweilen ein.

Lassen Sie sich bewegen, inspirieren, mitreißen. Lassen Sie uns Tanzen!