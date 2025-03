Fair Trade – Gemeinsam für eine gerechte Welt: Warum fairer Handel wichtig ist und uns alle betrifft

Vortrag Dorcas Parsalaw.

Fairer Handel ist mehr als nur ein Trend – er ist ein wichtiger Schritt hin zu einer gerechten und nachhaltigen Welt. Doch was steckt eigentlich hinter Fair Trade? Warum ist es so entscheidend, dass wir unsere Ungerechtigkeiten hinterfragen? Und welche Rolle können wir alle dabei spielen, für fairere Arbeits- und Lebensbedingungen weltweit einzutreten? Einige Ökonomen sagen, dass unser Sinn für Fairness tief mit unserer Fähigkeit zur Kooperation verknüpft ist – dem Fundament jedes Zusammenlebens und Zusammenarbeitens. Wenn wir bemerken, dass jemand anders behandelt wird als wir, fühlen wir uns oft selbst benachteiligt. Dieses Empfinden ist ein mächtiger Motor für Veränderung, der uns helfen kann, globale Ungerechtigkeiten anzugehen.

Dieser Vortrag beleuchtet die Bedeutung von fairem Handel, zeigt, wie er Ungleichheiten bekämpft und gibt praktische Tipps, wie jeder von uns Teil der Bewegung werden kann. Gemeinsam entdecken wir, warum Fair Trade nicht nur eine Sache für Produzentinnen in fernen Ländern ist, sondern auch eine Verantwortung und Chance für uns alle.

Dorcas Parsalaw, Juristin (BA), Fachreferentin für Nachhaltigkeit und globales Lernen. Als Mitarbeiterin bei Mission EineWelt liegt Frau Parsalaws Schwerpunktthema in Nachhaltigkeit im kirchlichen Kontext und deren Verbindung zur Agenda 2030 und ihren 17 Zielen für Nachhaltige Entwicklung.

Aufgewachsen in einer Partnerkirche von Mission EineWelt und durch ihre Arbeit am Deutschen Kulturzentrum in Tansania ist ihr Leben von internationalem, interkulturellem und religiösem Austausch geprägt. Diese Mischung spielt bei ihr immer wieder eine Rolle, wenn es zu globalen Nachhaltigkeitsfragen wie Klimaschutz, Frieden und globaler Gerechtigkeit kommt.