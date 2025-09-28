Fair und Vielfalt - Brunch der Kulturen

Eine Tafel, viele Kulturen, gemeinsamer Genuss - Neben fair gehandelten, internationalen Köstlichkeiten locken ein abwechslungsreiches Programm sowie viele Mitmachaktionen.

In diesem Jahr verbinden sich die Faire Woche und die Interkulturelle Woche in Balingen zu einem besonderen Event, das kulinarischen Genuss, interkulturellen Austausch und fairen Handel miteinander verbindet. Unter dem Motto "Eine Tafel - viele Kulturen - gemeinsamer Genuss" erwartet die Besucher*innen ein vielfältiges internationales Buffet mit fair gehandelten Köstlichkeiten aus aller Welt.

Begleitet wird der Brunch von einem abwechslungsreichen Programm mit Musik, Tanz und künstlerischen Vorführungen sowie verschiedenen Mitmachaktionen für Groß und Kein. Zahlreiche Organisationen sind vor Ort und laden an ihren Infoständen zum offenen Gespräch über Vielfalt, globale Gerechtigkeit und gelebte Integration ein.