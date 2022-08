Faire Gemeinde: Aufbruch für Gerechtigkeit

Engagement sichtbar machen und faires Handeln in die Kirchengemeinden bringen – das ist das Anliegen der Kampagne „Faire Gemeinde“. Die Online-Veranstaltung gibt grundlegende Informationen, welche Schritte für eine Auszeichnung notwendig sind. Erfahrungen auf dem Weg zur Auszeichnung als „Faire Gemeinde“ durch Vertreter:innen bereits zertifizierter Gemeinden und praktische Beispiele für nachhaltiges Handeln ergänzen dies. Daneben ist auch ausreichend Zeit für Austausch und Diskussion.

Die Veranstaltung richtet sich an erstmalig Interessierte, an bereits angemeldete Kirchengemeinden und an alle, die neuen Elan und Ideen für künftiges Engagement suchen.

Referentinnen: Mareike Erhardt und Sylvia Hank

Mehr zur Initiative „Faire Gemeinde“: www.gemeinden-handeln-fair.de